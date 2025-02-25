"المتحدة": استعدادات مكثفة لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بمتابعة يومية

كتب - عمرو صالح

قال محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إن الاستعدادات للحدث التاريخي تسير بوتيرة مكثفة، من خلال اجتماعات يومية وأسبوعية، لضمان تنظيم احتفالية عالمية تليق بعظمة مصر وحضارتها.

وفي لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، عقب اجتماعه برئيس الوزراء، أوضح السعدي أن العالم يترقب هذا الحدث الكبير، مما يجعله فرصة استثنائية لإيصال رسالة مصر الحضارية والسياحية والاقتصادية إلى العالم، حيث ستتجه أنظار وسائل الإعلام الدولية إلى الاحتفال.

وأشار إلى أن الهدف هو تقديم صورة مشرفة لمصر والمصريين، واستثمار هذا الحدث في إبراز عظمة التاريخ المصري، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان تنظيم احتفالية استثنائية تعكس مكانة مصر عالميًا.



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