وزير السياحة يفتتح منتجعًا سياحيًّا جديدًا في خليج مكادي بالغردقة

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، منتجعًا سياحيًّا جديدًا بمنطقة خليج مكادي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك بمشاركة يمنى البحار، نائب الوزير، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وكامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر ومالك المنتجع الجديد.

وشارك في حضور الافتتاح عدد من المستثمرين السياحيين ورجال الأعمال، وممثلي عدد من منظمي الرحلات من تركيا، وأيمن سلامة مدير مكتب الوزارة بالمحافظة.

وأشار شريف فتحي إلى حرصه على الوجود ومشاركة القطاع الخاص في إنجازاته وافتتاحاته لتشجيع إقامة المزيد من الغرف الفندقية وتعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية.

وأشاد الوزير بما شاهده اليوم في المنتجع السياحي، واصفًا إياه بالإنجاز الكبير الذي تم في وقت قصير، وأنه يعتبر تسويقًا لوجهة داخل المقصد السياحي؛ حيث يخاطب هذا المنتج شرائح متعددة من السائحين.

وأكد وزير السياحة والآثار أهمية صناعة السياحة بالنسبة إلى مصر؛ خصوصًا في ظل ما تتمتع به مصر من كنوز ومقومات سياحية وأثرية كثيرة ومتنوعة ومتميزة، مثمنًا دور القطاع السياحي الخاص الذي يعتبر شريكًا رئيسيًّا في هذه الصناعة المهمة؛ لا سيما في ظل ما يقوم به من استثمارات لتعزيز السياحة.

وقام الوزير بجولة داخل المنتجع السياحي الجديد، تفقد خلالها جميع المناطق الخارجية والأماكن الترفيهية وما يقدمه من خدمات للسائحين؛ منها منطقة الشاطئ وحمامات السباحة ومناطق الألعاب المائية والمركز الرياضي والصحي، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المنتجع وما يتضمنه من أماكن للضيافة والإقامة من أجنحة وغرف فندقية، بجانب مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيتريات؛ منها المطاعم المتخصصة الإيطالية والصينية والهندية.

وحرص الوزير، خلال الجولة، على لقاء عدد من العاملين بالمنتجع والقائمين على إدارته والتسويق له، مقدماً لهم الشكر على ما قاموا به من العمل الدؤوب خلال العشرة أشهر الماضية لافتتاح هذا المنتجع السياحي.

إقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية

وحث شريف فتحي المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي على بذل الجهود؛ لإقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية؛ بما يسهم في استيعاب الزيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى لقائه أول من أمس الوفدَ الكنسي الإسباني الذي يضم 31 قمصًا من كبرى الكنائس في إسبانيا التي تنظم رحلات سياحية دينية للأماكن المسيحية المقدسة، وممثلي عدد من كبرى شركات السياحة الإسبانية التي تعمل في تنظيم رحلات للأماكن المقدسة في العالم، لافتًا إلى ما سيقومون به من ترويج للمقصد السياحي المصري؛ خصوصًا منتج السياحة الدينية والروحانية.

وتحدث وزير السياحة عما تقوم به الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية؛ خصوصًا في ظل ما تم تنفيذه من طرق وكبار ومطارات، وهو ما أسهم في ربط العديد من المقاصد السياحية المصرية بعضها ببعض.

مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج

وأكد الوزير أهمية مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج السياحي لمصر بصورة أكبر وأوسع وخلق حوافز سياحية لجذب مزيد من الأعداد السياحية لمصر.

وأضاف فتحي أنه على رجال الأعمال والمستثمرين المساهمة في التسويق لمشاريعهم بأية مدينة سياحية كوجهة سياحية بالمدينة أو المقصد السياحي.

وتحدث وزير السياحة والآثار عن أهمية خلق أكثر من عنصر للتسويق ومحفزات متنوعة لجذب السائحين للمدن السياحية المختلفة؛ ومنها خلق أنشطة ترفيهية مشوقة للسائحين يقومون بها على مدار اليوم.

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