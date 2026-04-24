أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية قبرص، الرئيس نيكوس كريستودوليدس، وقعا الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تتويجًا للمسار المتميز للعلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بنظيره القبرصي اليوم الجمعة في نيقوسيا.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي اليوم بنظيره القبرصي في نيقوسيا

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن اللقاء بين الرئيسين تضمن تأكيد الرئيس السيسي اعتزازه بزيارة قبرص، إذ أعرب في هذا الصدد عن التقدير للجانب القبرصي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

ورحب الرئيس القبرصي، من جانبه، بزيارة الرئيس السيسي وبمشاركته في الاجتماع التشاوري الذي عُقد بين عدد من قادة الدول العربية والدول الأوروبية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ما يمثله الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكر "الشناوي" أن الرئيس السيسي، أشاد بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بين مصر وقبرص في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، وفي قطاعات العمالة والسياحة والطاقة.

وتم تناول آخر مستجدات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، وذلك بغرض الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج من مصر.

وثمن الرئيس القبرصي، بدوره، المسار المتنامي للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى الجهود المصرية المقدرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تقاسم الاتحاد الأوروبي الأعباء مع مصر من جراء استضافتها لاعداد كبيرة من اللاجئين، وأثنى على مستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم بين مصر وقبرص حول القضايا الإقليمية والدولية، تعزيزًا للسلم والأمن الإقليميين.

وبحث الرئيس السيسي، في هذا السياق، مع الرئيس القبرصي مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية لخفض التوتر بالمنطقة واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين، ارتباطا بالملف الايراني، وهو ما ثمنه الرئيس القبرصي، معربًا عن تقديره للجهود المصرية في هذا الصدد.

وأشاد رئيس قبرص بالمداخلات القيمة للرئيس السيسي خلال اجتماع دول الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول الاقليمية الشريكة، الرؤية المصرية للوضع الاقليمي، والتي كانت محل تقدير بالغ من القادة الأوروبيين.

وتناول الرئيسان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، وحتمية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود، فضلاً عن سرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع.

