أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث في أوروبا ينعكس بشكل مباشر على المنطقة، والعكس صحيح، مشددًا على أن الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة لتعزيز الحوار وتضافر الجهود والتعاون بين الشركاء، بهدف صياغة تفاهمات مشتركة تسهم في منع تكرار الصراعات.

الرئيس السيسي: الحوار هو السبيل الحقيقي للاستقرار العالمي

أوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاجتماع التشاوري الذي عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أن انكفاء أي طرف على شؤونه لم يعد سبيلًا لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن الطريق الصحيح يتمثل في الانفتاح على مختلف الشركاء، ومواجهة التحديات بشجاعة، وتقاسم المسؤوليات والأعباء، إلى جانب تبني رؤى وأفكار مشتركة تخدم مصالح الشعوب وتدعم مستقبل الأجيال القادمة.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

