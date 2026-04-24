الأرصاد" طقس حار وأمطار تصل لرعدية على هذه المناطق غداً

كتب : أحمد الجندي

04:56 م 24/04/2026 تعديل في 04:56 م
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت 25 أبريل 2026، حيث تشهد البلاد استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 32 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و26 درجة على السواحل الشمالية، بينما تصل إلى 35 درجة بشمال الصعيد و37 درجة بجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، مع احتمالية امتدادها بشكل خفيف إلى العلمين والإسكندرية على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق.

ولفتت إلى فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

