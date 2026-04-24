بالصور- محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح بنصر النوبة

كتب : إيهاب عمران

07:04 م 24/04/2026
    محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح
    عادل يقوم بحصاد القمح
    محافظ أسوان بسلم على عانا يقوم بحصاد القمح
    محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح
    محافظ أسوان وسط المزارعين أثناء حصاد القمح
    محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح
    محافظ أسوان يستمع لمطالب المزارعين
    محافظ أسوان يسلم على طفل يشارك فى حصاد القمح
    محافظ أسوان مع احد المزارعين
    محافظ أسوان يشاهد آلة حصاد القمح
    محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح

أعطى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إشارة البدء لانطلاق موسم حصاد القمح لعام 2026، وذلك من داخل المساحات المنزرعة بمحصول القمح التابعة للجمعية التعاونية الزراعية بدار السلام في مركز نصر النوبة.

دعم حكومي للمزارعين

أكد المحافظ أن الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لتعريفهم بالمزايا والحوافز المقدمة عند الالتزام بتوريد كامل إنتاجهم من القمح.

استهداف 600 ألف طن قمح

أوضح محافظ أسوان أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تستعد لاستقبال الكميات الموردة من القمح، في إطار خطة طموحة تستهدف الوصول بإجمالي التوريد إلى 600 ألف طن من «الذهب الأصفر»، بعد زيادة المساحات المنزرعة إلى 421 ألف فدان.

تعزيز الأمن الغذائي

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ودعم منظومة الأمن الغذائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مبادرات لدعم الفلاحين

كما شدد على أهمية استفادة المزارعين من مبادرة وزارة الزراعة الخاصة بتوفير السماد البديل، لما لها من دور في خفض تكلفة الإنتاج وتسهيل الحصول على مستلزمات الزراعة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين العائد للمزارعين.

توريد القمح حصاد القمح محافظ أسوان قرى مركز نصر النوبة

