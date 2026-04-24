إعلان

مصرع شاب في حادث تصادم على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

07:21 م 24/04/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارتين نقل ونصف نقل، أسفر عن مصرع سائق في الحال.

بلاغ بالحادث وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وفاة سائق في موقع الحادث

بالفحص تبين مصرع السائق "عماد يوسف"، 43 عامًا، قائد سيارة نصف نقل، متأثرًا بإصاباته التي شملت كسورًا ونزيفًا بالبطن نتيجة قوة التصادم.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أخبار المنيا صحراوي المنيا تصادم سيارتين بالمنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
حوادث وقضايا

10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
رياضة عربية وعالمية

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
شئون عربية و دولية

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركها للدولة.. تعرف على التفاصيل
زووم

إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركها للدولة.. تعرف على التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟