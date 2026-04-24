شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارتين نقل ونصف نقل، أسفر عن مصرع سائق في الحال.

بلاغ بالحادث وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وفاة سائق في موقع الحادث

بالفحص تبين مصرع السائق "عماد يوسف"، 43 عامًا، قائد سيارة نصف نقل، متأثرًا بإصاباته التي شملت كسورًا ونزيفًا بالبطن نتيجة قوة التصادم.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.