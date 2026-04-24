هنأ السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أشرف سالم القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكد أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية خالدة في تاريخ مصر، تعكس قوة الدولة وصلابة شعبها.

25 أبريل يوم العزة والكرامة

أضاف رئيس الوفد، في بيان له، أن يوم 25 أبريل يُعتبر يومًا مجيدًا في تاريخ الأمة، تتجسد فيه معاني العزة والقوة والكرامة.

ووجّه تحية تقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدوره في قيادة الدولة خلال مرحلة دقيقة على مستوى الأمن القومي المصري والعربي.

تحية للقوات المسلحة والشعب المصري

أعرب رئيس حزب الوفد، عن فخره واعتزازه برجال القوات المسلحة، واصفًا إياهم بدرع الأمة وسيفها، وحماة حدود الوطن وأرضه وسمائه ومياهه.



ووجّه تحية للشعب المصري، مؤكدًا أنه شعب لا يعرف الهزيمة أو الانكسار، ولا يفرط في أرضه أو كرامته، وقادر على صناعة المستقبل.

سيناء.. أرض الفداء والتضحيات

أشار السيد البدوي، إلى أن سيناء ستظل دائمًا في قلب كل مصري، باعتبارها أرض الدماء الطاهرة وأرض الرجال الذين جسدوا أسمى معاني الوطنية والفداء.

وأشاد بأهالي سيناء، مؤكدًا أنهم خط الدفاع الأول عن الوطن، وشركاء في النصر كما هم شركاء في التضحية.

تجديد العهد ووحدة الصف الوطني

أوضح "البدوي" أن ذكرى تحرير سيناء تمثل مناسبة لتجديد العهد، والتأكيد على وقوف الشعب المصري صفًا واحدًا خلف دولته وجيشه وقيادته، مؤكدًا أن هذا التماسك الوطني هو الضمانة الحقيقية لحماية الوطن من مختلف التهديدات.



واختتم رئيس حزب الوفد بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقوة جيشها وتماسك شعبها، دولة قوية أبية قادرة على مواجهة التحديات، داعيًا إلى استمرار وحدة الصف الوطني، سائلًا الله أن يحفظ مصر من كل سوء ويرد عنها كيد أعدائها.

