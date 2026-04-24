إعلان

مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في معرض KITF بكازاخستان

كتب : محمد أبو بكر

04:51 م 24/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في معرض KITF بكازاخستان (1)
  • عرض 5 صورة
    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في معرض KITF بكازاخستان (3)
  • عرض 5 صورة
    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في معرض KITF بكازاخستان (1)_1
  • عرض 5 صورة
    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في معرض KITF بكازاخستان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الدورة الرابعة والعشرين من المعرض السياحي الدولي KITF، بمدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان، في إطار تعزيز تواجد المقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية الدولية.

ويُعد هذا المعرض أحد أكبر المعارض المهنية والجماهيرية في منطقة آسيا الوسطى، حيث يشهد مشاركة واسعة من العديد من الدول السياحية، إلى جانب حضور مكثف لكبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات الدوليين.

تصميم الجناح المصري الذي يجمع بين العراقة والحداثة

وقد زار الجناح المصري المشارك بالمعرض Kapashev Aidyn Boranbayevich، نائب رئيس لجنة صناعة السياحة بوزارة السياحة والرياضة بكازاخستان، حيث أعرب عن إعجابه بتصميم الجناح المصري الذي يجمع بين العراقة والحداثة، والذي تم تصميمه على الطراز الفرعوني المميز، ويضم شاشات ومواد دعائية تبرز المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري.

تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، خاصة في ضوء الأهمية المتزايدة لأسواق روسيا ودول الكومنولث المستقلة (CIS) التي تشهد نمواً ملحوظاً في أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد المصري.

مشاركة فعالة في الأنشطة المهنية المصاحبة للمعرض

وخلال المشاركة في المعرض، فازت مصر بجائزة أفضل وجهة سياحية للعام، كما شهد الجناح المصري تفاعلاً ملحوظاً من الزائرين، إلى جانب مشاركة فعالة في الأنشطة المهنية المصاحبة للمعرض.

زيادة أعداد السائحين القادمين من هذه الأسواق

كما عقد وفد الهيئة عدداً من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات وشركات التسويق السياحي وشركات الطيران؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ووضع خطط للترويج السياحي لمصر، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين القادمين من هذه الأسواق، وذلك من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية، وعقد ورش عمل للوكلاء السياحيين للتعريف بتنوع المنتجات والأنماط السياحية في مصر، كما تم استعراض أبرز التطورات التي يشهدها القطاع السياحي المصري، وما تتمتع به مصر من مقومات ووجهات سياحية متنوعة.

وفي إطار المشاركة بالمعرض، شارك وفد الهيئة في حلقة نقاشية بعنوان (Season Routes, Charters, New Directions, Economy of Tour Packages)؛ حيث تم التأكيد على ثراء وتنوع المقصد السياحي المصري، وقدرته على تلبية مختلف أنماط الطلب السياحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السياحة في مصر وزارة السياحة معرض KITF كازاخستان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

