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مدبولي يُكلف وزير السياحة بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية.. تفاصيل

10:53 م الخميس 20 فبراير 2025

التأشيرة الإلكترونية

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كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع السياحي.

وأكد "مدبولي"، خلال الاجتماع، تكليف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى ضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص السياحية، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار السياحي، وتيسير تغيير النشاط إلى النشاط الفندقي، مما يسهم في سرعة زيادة أعداد الغرف الفندقية.

أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصري

في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة، نظرًا لدوره الحيوي في تنشيط الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مساهمته في توفير العملة الصعبة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

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