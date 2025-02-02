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الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

11:08 م الأحد 02 فبراير 2025
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    نوة المكنسة في الإسكندرية
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    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
  • عرض 20 صورة
    نوة المكنسة في الإسكندرية
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    نوة المكنسة في الإسكندرية
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كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بقليل، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى سجلت 21 درجة مئوية، بينما تتمتع المحافظات الشمالية بأجواء شتوية معتدلة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس" حذرت غانم من أن هذا الاستقرار لن يستمر طويلًا، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، مصحوبًا بنشاط قوي للرياح.

وأوضحت أن الأجواء ستتحول إلى برودة شديدة خلال الليل والصباح الباكر، مما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ونصحت المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من التقلبات الجوية المفاجئة.

وأكدت الدكتورة غانم أن هذه التغيرات في الأحوال الجوية هي أمر طبيعي في فصل الشتاء، ودعت المواطنين إلى متابعة نشرات الطقس بانتظام للحصول على أحدث التحديثات.

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