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المسلماني عن مسلسل "أم كلثوم": أروع مسلسلات تاريخ الدراما العربية

10:55 م الأحد 02 فبراير 2025

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- عمرو صالح:

أشاد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمسلسل "أم كلثوم" الذي عرض في شهر رمضان لعام 1999 والذي تناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق ورحلة صعودها لهرم الغناء.

وقال "المسلماني"، خلال كلمته على هامش حفل أم كلثوم الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام، إن مسلسل أم كلثوم أحد أروع مسلسلات السيرة الذاتية في تاريخ الدراما العربية، وأود أن أشكر أبطال وصناع المسلسل على هذا العمل الرائع.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد نظمت مساء اليوم الأحد حفلا كبيرا بمسرح ماسبيرو إحياءا للذكرى الخمسين على رحيل كوكب الشرق

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أحمد المسلماني مسلسل أم كلثوم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
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