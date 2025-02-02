عروض موسيقية واستعراضية.. الفنون التراثية تبهر الجمهور في معرض الكتاب

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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه العاشر، أجواءً فنية مميزة على مسرحي “بلازا 1” و”بلازا 2”، حيث قُدمت عروض موسيقية واستعراضية متنوعة نالت إعجاب الجمهور.

فعلى مسرح “بلازا 1”، أبدعت فرقة “شباب على ما تفرج” في تقديم أغنيات من التراث المصري، بأسلوب موسيقي حديث جذب الحاضرين ودفعهم للتفاعل والمشاركة في الأجواء الاحتفالية.

وفي مسرح “بلازا 2”، استمتع الجمهور بعروض تراثية قدمتها فرقة ضيف الشرف، “فرقة عمان للفنون الشعبية”، التي عرّفت الحضور بالفنون التقليدية العمانية العريقة. كما قدمت فرقة الآلات الشعبية، التابعة للبيت الفني للمسرح، عروضًا تراثية حظيت بإقبال وتفاعل واسع، مما أضفى طابعًا خاصًا على فعاليات المعرض.

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