وزير العمل يلتقي العمالة المصرية المُرشحة للعمل في موسم الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، مع عدد من العمالة المصرية الموسمية المُرشحة للعمل في موسم الحج 2025، عبر بعض شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وتواجد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، وسط العمال داخل مقر "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، حيث يأتي ذلك لضمان الحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم، ورعاية مصالحهم من خلال تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد.

واستمع وزير العمل، إلى استفسارات العمال حول نوعية التحديات التي قد يواجهونها أثناء التقديم، ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية في جدة، أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عبر الموقع الرسمي، في حال تعرضهم لأي مشكلات أثناء فترة عملهم في المملكة.

وأكد الوزير، أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو مع العمالة المُخالفة التي لا تلتزم بكافة الشروط والإجراءات الرسمية، موضحًا أهمية التزام العمال بما ورد في التعاقدات الخاصة بالعمل خلال فترة تواجدهم في المملكة، مشددًا على أن المهمة التي يؤديها هؤلاء العمال تعتبر مقدسة، حيث يقومون بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.

من جهتهم، عبر العمال عن شكرهم وتقديرهم للوزارة على دورها في متابعة الإجراءات وتذليل العقبات خلال فترة التقديم عبر شركات إلحاق العمالة المعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، وأشادوا بـ "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة عملهم في السعودية.

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