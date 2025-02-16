صور.. صواريخ ومدرعات مصرية في أبو ظبي - إيدكس 2025

كتب- محمد سامي:

تفقد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، منتجات الهيئة ضمن فعاليات المشاركة المتميزة للعربية للتصنيع بالجناح الرسمي لمصر بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "إيدكس أبو ظبي 2025" في دورته الـ 17 خلال الفترة من 17 لـ 21 فبراير 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز جناح الهيئة العربية للتصنيع، بأحدث التقنيات والمنتجات التي تثبت ريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تشارك بمنتجات متنوعة تتضمن الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية والطائرات ومنها:

- الذخائر الجوية (عائلة حافظ).

- صواريخ المدفعية.

- صواريخ جو/ أرض.

- النظام الصاروخي المضي (فلاج).

- القاذف الرباعي.

- صاروخ ستائر الدخان.

- اللغم الإلكتروني المتطور المضاد للدبابات.

- الطابة الذكية للألغام الأرضية.

- أنظمة نثر الألغام المضادة للدبابات.

- أنظمة فاتح الثغرات في حقول الألغام.

- القاذف الصاروخي والمقذوفات.

- المركبة المدرعة فهد بطرازاتها المختلفة.

- عربة نقل الوثائق المؤمنة.

- عمرة وإصلاح محركات الطائرات والهليكوبتر.

- طائرة التدريب K8E.

- مركز القيادة والسيطرة الآلية.

- محاكيات المراقبة الجوية.

- جهاز الكشف والقياس الإشعاعي.

- جهاز الإعاقة ضد الطائرات الموجهة.

- جهاز تأمين القاعات ضد التليفون المحمول.

- جهاز إعاقة لاسلكي تكتيكي.

- جهاز تنصت اللاسلكي.

- منظومة اكتشاف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار (حارس).

- منصة آلية متعددة المهام.

- منصات الصواريخ.

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