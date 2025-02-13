نشرة التوك شو| رؤية مصر لإعادة إعمار غزة.. ونصيحة دار الإفتاء بشأن "الفالانتين"

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أكدت أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر.

أكد الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعبير عن مشاعر الحب والمودة لا ينبغي أن يقتصر على يوم واحد فقط، بل يجب أن يكون أسلوب حياة يشمل كل الأيام، بدءًا من البيت مع الزوجة والأولاد، ثم مع الأهل والأصدقاء وكل من حولن

قال أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إن البرامج التعليمية في مصر، خاصة في مجال العلوم، تتوافق مع المعايير الدولية بنسبة لا تقل عن 85%.

قال عماد أديب الكاتب والمحلل الاستراتيجي، إن قول بعض الدول كلمة "لا" للدول العظمى في المواقف المهمة ليس كافيًا، فهي ذات أهمية كبيرة في المرحلة الأولى