عماد أديب: القمة العربية ستطرح إعادة إعمار غزة بتمويل عربي وأيادي فلسطينية

كتبت داليا الظنيني:

قال عماد أديب الكاتب والمحلل الاستراتيجي، إن قول بعض الدول كلمة "لا" للدول العظمى في المواقف المهمة ليس كافيًا، فهي ذات أهمية كبيرة في المرحلة الأولى.

وأضاف أديب خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة على قناة "المشهد"، الأبرعاء، أنه ليس من العيب أن نقول "لا" في مواجهة قوة عظمى، متابعا: "لا يجب أن نكتفي بذلك، خاصة وأن الورقة الوحيدة المطروحة حاليًا على طاولة المفاوضات بشأن مستقبل غزة والضفة الغربية هي الورقة الأمريكية، بما في ذلك الاقتراح الغريب الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب".

وتابع أديب أن البيان المتوقع صدوره عن القمة العربية القادمة سيحتوي على رؤية عربية لإعادة إعمار غزة، بتمويل عربي وإشراف عربي، مع الاعتماد على الأيدي العاملة الفلسطينية.

وأوضح أنه من خلال هذا المشروع سيتم بناء وحدات سكنية للشعب في غزة على مراحل متعددة، دون أي تهجير.

وأكد أديب أن فكرة "الوطن البديل" في مصر أو الأردن، أو الاقتراح الذي قدمه ترامب للسعودية، هي أفكار غير مقبولة، مشيرًا إلى أن قبول مثل هذه الأفكار سيمكن ترامب من السيطرة على المنطقة العربية والتحكم فيها كما يريد.

واختتم حديثه بتأكيد على أن "غزة ستظل عربية ولن تكون أمريكية".

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