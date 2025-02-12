أحمد موسى: مصر ستطرح تصورا متكاملا عن إعادة إعمار غزة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أكدت أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر شددت على ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة، موضحا أن الدولة تتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لأجل التوصل إلى سلام شامل في المنطقة، وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وذكر أحمد موسى، أن الدولة تعتزم طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى بيان الأزهر الشريف الذي أكد فيه على ضرورة دعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار غزة والضغط للالتزام الكامل باتفاق وقف الحرب.

وأردف: في رب كريم فوق الكل قادر يا كريم في هذه الأيام الكريمة على وقف الحرب .. بنصح السفارة الأمريكية .. خلو الرئيس ترامب يطلع عليه .. بنصح كل العالم الحر.. ترجموا بيان الأزهر الشريف الذي صدر اليوم واقرأوه .. 2 مليار مسلم حول العالم بيان الأزهر الشريف يعبر عنهم .. العالم لن يكون فيه استقرار في ظل الحروب".

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