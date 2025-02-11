رئيس سلامة الغذاء: الهيئة تتبني نهج تقييم المخاطر المبني على الأدلة العلمية

كتب - أحمد جمعة:

أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، على دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحديث التشريعات الغذائية ذات الصلة وكذلك اللوائح الفنية الملزمة التي تصدرها، لافتا إلى أهمية تبني الهيئة لنهج تقييم المخاطر المبني على الأدلة العلمية في اتخاذ القرارات المنظمة للغذاء.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم الثلاثاء، مع نيل هوكنز السفير الأسترالي بالقاهرة، لاستعرض سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال سلامة الغذاء خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الهوبي الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك، وكذا دورها الفعال في فحص الرسائل الغذائية المصدرة والواردة بالموانئ المختلفة، وكذلك إصدار الشهادات المصاحبة للشحنات المصدرة.

من جانبه أشاد السفير الأسترالي بالقاهرة بدور الهيئة الفعال في الرقابة على الغذاء في مصر وتعاونها في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وكذا دورها الريادي في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية.

وأشار هوكنز إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال تبادل الخبرات الخاصة بسلامة الغذاء من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل مع الخبراء الأستراليين المتخصصين في هذا المجال.

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