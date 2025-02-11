ثنائى موسيقى إيطالى يعزف مؤلفات عالمية بمعهد الموسيقى العربية.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالى بالقاهرة، حفلا بعنوان المواهب الموسيقية الإيطالية الشابة فى العالم للعازفين إدوارد سيزارى ( فيولا) وروبرتو أروسيو ( بيانو) وذلك فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء ١١ فبراير بمعهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات العالمية منها سوناتا الفيولا والبيانو - سكرتزو لـ يوهانز برامز ، إنتر ميتزو للفيولا والبيانو لـ نينو روتا، تشارلى تشان لـ لوكا فرانتشيكونى، أباندوناتا للفيولا والبيانو لـ فيروتشو بوزونى، أداجيو وإليجرولـ روبرت شومان.

الجدير بالذكر أن إدواردو سيزارى ولد عام ٢٠٠٣ فى بولونيا، شرع في دراسة الكمان في سن الرابعة وفي الثالثة عشر من عمره بدأ في دراسة الفيولا تحت إشراف المايسترو أنتونيلو فارولى بالمعهد الموسيقى جى بى مارتينى، أتاح له شغفه وتفوقه المشاركة فى الأكاديمية الدولية فى ايمولا، تم اختياره مؤخراً لتسجيل أول معزوفة سوناتا للفيولا وخماسية الأوتار الثانية ليوهانز برامز ضمن مشروع الأكاديمية لتسجيل الأعمال الكاملة لموسيقي الحجرة بجانب العديد من الدورات التدريبية بمؤسسات مشهورة منها (الجامعة موزارتيوم فى سالزبورج وأكاديمية الموسيقى فى سيينا)، فاز بالعديد من الجوائز خلال مشاركاته بالمسابقات المختلفة منها المركز الثالث للجائزة الوطنية للفنون ٢٠٢٣، جائزة المسابقة الوطنية لعازفى الكمان من الشباب الإيطالى٢٠٢٤، تم اختياره من مؤسسة أكاديمية الموسيقي كيدجانا للمشاركة في مشروع المواهب الموسيقية الإيطالية الشابة في العالم وهى مبادرة بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية واللجنة الوطنية الإيطالية للموسيقى.

أما روبرتو أروسيو تخرج فى مدرسة "جي فيردى" بميلانو وتخصص فى الة البيانو ، أقام حفلات موسيقى الحجرة في مختلف دول العالم، فاز بالعديد من الجوائز منها "الجائزة الأولى لمسابقة موسيقى الحجرة الدولية، موسيقى الحجرة فى ترابانى، الجائزة الثانية فى باريس ( UFAM) وفى مسابقة الثلاثى فى ترييستى وجائزة سى ايه اى أفضل ثنائي أوروبى، كما قام بتسجيل إذاعي بالعديد من الدول "إيطاليا- فرنسا - مدريد - برلين ألمانيا وبي بي سي فى لندن، عازف البيانو الرسمى فى مسابقة جوبوليار الفرنسية وفيتور فينيتو وأكاديمية الترومبت بألمانيا، تعاون كعازف بيانو مع أكبر وأشهر الأوركسترات فى إيطاليا.

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