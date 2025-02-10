سترتفع مرة أخرى.. الشعبة تكشف الأسباب وراء الزيادة الملحوظة في أسعار البن بالأسواق

كتبت- داليا الظنيني:

كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، عن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الملحوظة في أسعار البن في الأسواق المصرية، مبينًا أن مصر تستورد 100% من احتياجاتها من البن، مما يجعلها عرضة بشكل مباشر لتقلبات الأسعار العالمية.

وفي مداخلة هاتفية له مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أكد فوزي أن السوق يشهد حاليًا ارتفاعًا غير مسبوقا في أسعار البن.

وأوضح أن الظروف المناخية تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع، حيث تعرضت كل من البرازيل وفيتنام، وهما من أكبر منتجي البن في العالم، لظروف مناخية قاسية أدت إلى تلف حوالي 20% من إجمالي الإنتاج.

وأشار فوزي إلى أن الدول الأوروبية تتجه حاليًا إلى شراء كميات كبيرة من البن تحسبًا لارتفاع الأسعار مجددًا.

وأكد أن السوق في مصر سيشهد زيادة أخرى في الأسعار في الفترة المقبلة، مما يفرض على المستهلكين التعامل مع هذه التحديات المرتبطة بالسوق العالمي.

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