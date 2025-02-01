عمل شاق.. وزير الخارجية: الدبلوماسي المصري يعمل كل شئ في الخارج

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدبلوماسي المصري يعمل كل شيء بالخارج، وأحيانا يعمل كمأذون أو حانوتي ويشتري الكفن لبعض الأشخاص.

وقال عبدالعاطي في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة للكتاب: الدبلوماسية عمل شاق، وقضية الاستثمار شديدة الحيوية ومعدلات الادخار هزيلة، وبالتالي لابد أن يكون الدبلوماسي المصري ملم بكل شيء، والدولة خطت خطوات واسعة في هذا المجال.

وأضاف: "بلا مبالغة خط وزارة الدفاع الأول هو السفارات المصرية بالخارج، لأنها ترصد كل شىء والأجهزة المعلوماتية تتعامل معها، كما أنها تقترح كل المنافذ التي يمكن أن تضيف للسوق الاقتصادي المصري".

وتابع: "بعض السفارات تضيء النور للعديد من الوزارات والدولة، في بعض المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، حول عدد من الصناعات والحاصلات، وكذلك مستجدات الذكاء الاصطناعي ونقول للدولة هذه المستجدات في هذه الصناعات ولدينا الحد الأدنى من التخصص، ومستقبل مصر في القارة الأفريقية، وأي شخص يفخر بالشركات المصرية، وكل ما أنزل في مكان بأفريقيا أجد الناس تشيد بمستوى الشركات المصرية".

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

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