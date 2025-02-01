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المسلماني: نستهدف وصول ماسبيرو إلى المشاهدين في جميع دول العالم

01:12 م السبت 01 فبراير 2025
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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

أكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التحديات الإعلامية اليوم تختلف عما كانت عليه في الماضي، مشيرًا إلى أن متطلبات الرأي العام والحقوق الاجتماعية تشكل جزءًا أساسيًا من اهتمامات الهيئة.

جاءت تصريحات المسلماني خلال مشاركته في ندوة "حالة المعرفة في عالم متغير"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف "المسلماني"، أن الهدف لا يقتصر على إعادة ماسبيرو للمشاهد المصري والعربي فقط، بل يسعى للوصول إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على أن التوجه الرئيسي هذا العام والعام المقبل سيكون نحو القارة الإفريقية، باعتبار مصر أكبر دولة في إفريقيا.

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أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام معرض القاهرة الدولي للكتاب ماسبيرو
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