شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي يرجع إلى تراجع قيمة الدولار أمام اليورو وعدد من العملات العالمية الكبرى، إضافة إلى كون معظم الدين الخارجي مرتبطًا بالدولار.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تراجع الدولار أمام اليورو.. مدبولي يكشف أهم أسباب ارتفاع الدين الخارجي

المالية توحد ضريبة التصرفات العقارية

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الضريبة على التصرفات العقارية سيتم توحيدها عند نسبة 2.5% من قيمة العقد، بغض النظر عن عدد مرات التصرف، مضيفًا أنه سيتم إعداد تطبيق إلكتروني لتسهيل احتساب وسداد الضريبة، بشرط أن تكون هذه التصرفات غير متعلقة بممارسة نشاط تجاري منتظم في مجال العقارات.

المالية: تطبيق حزمة ضريبية جديدة مطلع يناير- تفاصيل

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعرض للحوار المجتمعي عقب موافقة رئيس الجمهورية، موضحًا أن إطلاقها سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ تطبيقها مطلع يناير المقبل.

لتجنب أزمات السفر.. الصحة تصدر قائمة بالأدوية "المُراقبة دولياً"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن السفر بالأدوية يعد أمرًا حساسًا يتطلب الالتزام بقوانين دولية ومحلية متباينة، خاصة مع الأدوية المقننة التي قد تؤدي إلى مشكلات قانونية خطيرة.

مدبولي: خطة طموحة لبناء 10 آلاف وحدة فندقية بهضبة الأهرام

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير منطقة هضبة الأهرام، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإضافة أنشطة سياحية وغرف فندقية جديدة ضمن مشروع طموح يهدف لبناء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية.

مصدر مسؤول ينفي مزاعم إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح لخروج سكان غزة

ذكرت هيئة الاستعلامات، وفق خبر عاجل ورد عبر قناة اكسترا نيوز، أن مصدرا مصريا مسؤولا نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر خلال الأيام المقبلة للخروج من قطاع غزة.

تطوير حديقة الحيوان.. استيراد نمور وأسود لأول مرة- صور

أعلن محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "حدائق" لتطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والأورمان، أن خطة التطوير الجديدة للحديقة تشمل استقدام 118 فصيلة جديدة من الحيوانات من عدة دول، بما يعزز التنوع البيولوجي ويضيف مجموعات نادرة تُعرض لأول مرة داخل الحديقة.

زاهي حواس من الأهرامات: "لا أساس للمدينة المفقودة"

التقي عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، مع رؤساء برلمانات دول البحر المتوسط، وعلى رأسهم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

