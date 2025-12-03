أكدت مصادر، أن مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال الجرحى والمصابين.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

