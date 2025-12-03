إعلان

مصادر: مصر تجدد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين

كتب : محمد أبو بكر

06:22 م 03/12/2025

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت مصادر، أن مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال الجرحى والمصابين.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

اقرأ أيضاً:

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة

الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج

انخفاض جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إلتزام مصر باتفاق وقف إطلاق النار تشغيل معبر رفح في الاتجاهين تشغيل معبر رفح لاستقبال الجرحى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان