أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، لافتة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم طقسا بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وِأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساءً أحيانًا على مناطق من «السلوم- مطروح» على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

- درجة الحرارة في القاهرة الكبرى: 23:22 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في الوجه البحري: 23:22 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في شمال الصعيد: 24:23 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في السواحل الشمالية: 24:22 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في جنوب الصعيد: 28:27 درجة مئوية.