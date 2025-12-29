مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

2 3
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

0 0
21:00

مالي

"فوز مصر وجنوب أفريقيا".. جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:17 م 29/12/2025
اختتمت منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، دون أي هزيمة، بعدما تعادل مع منتخب أنجولا اليوم الإثنين.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب أنجولا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، فيما رفع منتخب أنجولا رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 2 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

1- مصر، 3 مباريات، 7 نقاط

2- جنوب أفريقيا، 3 مباريات، 6 نقاط

3- أنجولا، 3 مباريات، نقطتين

4- زيمبابوي، 3 مباريات، نقطة وحيدة

مصر وأنجولا كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مباراة مصر وأنجولا

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

