فيديو إطلاق نار في أسيوط يثير الجدل

كتب : مصراوي

08:33 م 29/12/2025

الواقعة

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل فيديو يظهر فيه أنصار أحد المرشحين بمركز شرطة الفتح بأسيوط وهم يطلقون أعيرة نارية في الهواء احتفالاً بفوزه.

وكشفت التحريات أن الفيديو قديم وتم تداوله بالفعل عام 2020 أثناء الاحتفال بفوز نفس المرشح في الانتخابات البرلمانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حينها.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المقطع.

فيديو إطلاق نار برلماني انتخابات أسيوط

