تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل فيديو يظهر فيه أنصار أحد المرشحين بمركز شرطة الفتح بأسيوط وهم يطلقون أعيرة نارية في الهواء احتفالاً بفوزه.

وكشفت التحريات أن الفيديو قديم وتم تداوله بالفعل عام 2020 أثناء الاحتفال بفوز نفس المرشح في الانتخابات البرلمانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حينها.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المقطع.

