إعلان

نتنياهو: عقدت لقاء ممتازا مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

كتب-عبدالله محمود:

08:21 م 29/12/2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه عقد لقاء ممتازا مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو وآخر مهما مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث.

ووفقًا لقناة 13 الإسرائيلية، فأن نتنياهو أكد لأعضاء حكومته قبل مغادرته للولايات المتحدة، إنه يتعين على إسرائيل تقديم تنازلات كي تحصل على ما تريده.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مستشارا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، شاركا في اللقاء بين نتنياهو وروبيو بفلوريدا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو ماركو روبيو الخارجية الأمريكية بيت هيجسيث

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد