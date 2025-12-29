نتنياهو: عقدت لقاء ممتازا مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه عقد لقاء ممتازا مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو وآخر مهما مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث.

ووفقًا لقناة 13 الإسرائيلية، فأن نتنياهو أكد لأعضاء حكومته قبل مغادرته للولايات المتحدة، إنه يتعين على إسرائيل تقديم تنازلات كي تحصل على ما تريده.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مستشارا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، شاركا في اللقاء بين نتنياهو وروبيو بفلوريدا.