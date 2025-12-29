ذعر كبير في محطة قطارات فرنسية جراء انفجار أسطوانة غاز

باريس - (د ب أ)

تم إخلاء أجزاء من محطة قطار جار دو ليون المزدحمة في باريس بشكل مؤقت اليوم الاثنين، بعد انفجار أسطوانة صغيرة لغاز ثاني أكسيد الكربون في إحدى الأمتعة، كما أكدت الشرطة وشركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت صحيفة لو باريزيان إن الركاب هربوا في البداية من وقع الانفجار، مما تسبب في عملية تدافع، قبل أن تعلن الشرطة عن زوال الخطر، كما لم يٌصب أي شخص في الحادث ولم يحدث أي تعطيل في حركة القطارات.

وتم إنشاء كردون أمني حول منطقة الحادث، وقام خبراء الشرطة بالتحقيق وتبين لهم أنه ناجم عن أسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدمة لصنع المياه الفوارة.

وتعليقًا على الحادث، قالت الشرطة: "تم إزالة الكردون الأمني بعد التحقيقات".