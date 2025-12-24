حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس شديد البرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، يميل إلى الدفء نهارًا، ثم يعود شديد البرودة ليلًا على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 3 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق.

وتتكاثر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على فترات متقطعة.

وتشهد حالة البحرين اعتدالًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل مع ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

• القاهرة الكبرى ومدن القناة: غائم جزئي، رياح نشطة أحيانًا، العظمى 21° والصغرى 12°.

• الوجه البحري: غائم جزئي، رياح معتدلة بسرعة تصل إلى 30 كم/س، العظمى 20° والصغرى 11°.

• السواحل الشمالية الغربية: غائم جزئي، رياح معتدلة (24 كم/س)، العظمى 20° والصغرى 11°.

• السواحل الشمالية الشرقية: غائم جزئي، رياح معتدلة (24 كم/س)، العظمى 21° والصغرى 11°.

• جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: غائم جزئي، رياح معتدلة (26 كم/س)، العظمى 25° والصغرى 15°.

• شمال الصعيد: مشمس، رياح معتدلة (26 كم/س)، العظمى 21° والصغرى 7°.

• جنوب الصعيد: مشمس، رياح معتدلة (24 كم/س)، العظمى 27° والصغرى 12°.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.