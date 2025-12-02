إعلان

لميس الحديدي تطالب بـ "موازنة عاجلة" لتركيب كاميرات في كل المدارس

كتب : داليا الظنيني

09:59 م 02/12/2025

لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية مدرسة "سيدز" التي تتعلق بهتك عرض عدد من الأطفال، شهدت تطوراً مهماً بإعلان النيابة العامة ضم 3 متهمين جدد للقضية، ليصل إجمالي المتهمين إلى 7 أشخاص.

وأوضحت خلال برنامجها "الصورة" على شاشة النهار، أن هذا التطور جاء نتيجة ما أسفرت عنه الفحوصات المخبرية من وجود خلايا بشرية تخص المتهمين الثلاثة الجدد على ملابس الأطفال المجني عليهم، مبينة أن هناك تحفظاً على الكاميرات الخاصة بالمدرسة.

وعلقت الحديدي على قضية الكاميرات، معربة عن أملها في ألا تكون الكاميرات قد مسحت ذاكرتها، وأن تبقى أدلة الكاميرات سليمة لتكون أداة مساعدة للنيابة في بحث التفاصيل.

وطالبت باستمرار الرقابة على المدارس الخاصة والدولية وتعميم تطبيق الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم الخاص بكاميرات المراقبة على كافة المدارس، ومتابعة ذلك بجدية وحرص.

وأشارت إلى أن المدارس الحكومية لا تقل أهمية، لأنها تضم العدد الأكبر من الأطفال، ولا يجب الاكتفاء بالقول إن عدد المشرفين فيها كبير، مشددة على ضرورة وجود كاميرات في جميع المدارس.

وتابعت قائلة: إذا كان هناك نقص في الموازنات المخصصة لهذا الأمر، فيجب على وزير التربية والتعليم أن يتحدث مع وزير المالية للحصول على موازنة إضافية لتغطية كافة المدارس.

وأكملت: "أثق أنه سيحصل على الدعم، ولو طلب ذلك من رئيس الجمهورية لحول ميزانية للكاميرات والمشرفين واستجاب له فوراً، ولن يكون هناك تقاعس".

واستطردت أن ذهاب ملف القضية إلى النيابة العسكرية يعد إشارة مهمة إلى أن هناك حسمًا في الأمور، مبينة أن القضية لن تؤخذ بعد ذلك بلين، مؤكدة أن القضاء الطبيعي مهم وحاسم، ولكن القضاء العسكري له أوجه أخرى في التعامل مع مثل هذه القضايا.

لميس الحديدي كاميرات المراقبة المدارس مدرسة سيدز للغات اغتصاب الأطفال

