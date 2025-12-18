ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاتفاق بخصوص صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا يزال "محل نقاش"، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية لم تُستكمل بعد من الجانب المصري.

وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" إن البيان الصادر عن الهيئة جاء كبيان توضيحي لتأكيد حقائق ومحاولة لمنح هذه الصفقة أبعادًا ليست فيها.

وأضاف: هذه الصفقة هي امتداد لاتفاقات سابقة موجودة بين مصر وإسرائيل بخصوص الغاز، مؤكدًا أنها صفقة تجارية بحتة تهدف لتحقيق مصالح مصرية والاستخدام الأمثل للبنية التحتية في مجال الغاز، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن البيان ينفي نفيًا كاملًا وقاطعًا أي تفاهمات سياسية، مشددًا على أن مصر فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي واضحة منذ أول دقيقة.

وأشار "رشوان"، إلى أن الحديث عن الصفقة يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحًا أن بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول "تسييس" هذه الصفقة التجارية.

وأكد أن وجود تعاملات اقتصادية سابقة في ظل هذا العدوان لا يعني إطلاقًا أن موقف مصر من العدوان تغير أو سيتغير.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن الصفقة في محاولة لكسر العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل.

ونفى "رشوان"، علمه بأي ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، قائلًا: "مصر لا تعقد تفاهمات سرية بشأن أمر يتعلق بقضية عربية".

