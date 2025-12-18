محافظ الجيزة يوجّه بدعم كفاءة المرافق بقطاع حدائق الأهرام

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، باتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية لتحسين كفاءة شبكات المرافق الأساسية بمدينة حدائق الأهرام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات الخدمات الحيوية والعمل على رفع مستوى الأداء بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم، على أهمية الإسراع في التعامل مع التحديات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا عملية قائمة على تقييم ميداني دقيق وتنسيق مباشر بين الجهات المعنية لضمان استدامة الخدمات وعدم تأثرها بأي ضغوط تشغيلية.

وفي هذا الإطار، كلّف المحافظ، جهاز شبكات المرافق، بتنفيذ مسح شامل لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي داخل المدينة تمهيدًا لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الاحتياجات الفعلية ووضع خطة متكاملة لأعمال الصيانة والتطوير من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن جاهزية الشبكات وتحسين كفاءة تشغيلها.

كما اطّلع المحافظ، على خريطة شبكات الجهد المتوسط للمحولات الكهربائية القائمة والمقترحة ووجّه بسرعة التنسيق لتحديد مواقع مناسبة داخل حدائق الأهرام لإنشاء أكشاك ومحولات كهربائية جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن انتظام وكفاءة المرافق الأساسية يمثلان ركيزة رئيسية لأي خطة تطوير عمراني، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، وفق جداول زمنية محددة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

حضر اللقاء هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، وأحمد سعيد، رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني، ورجاء فؤاد، نائب رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وطارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الجيزة لتوزيع الكهرباء، ومحمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتامر الشحات، رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام، ويسري كامل، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟

شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة (بيان بالتوقعات)