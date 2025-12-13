محافظ الجيزة: توزيع طنَّي لحوم صكوك الأضاحي على الأُسر الأولى بالرعاية

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في دعم الأُسر الأولى بالرعاية؛ حيث تم توزيع ٢ طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام للعام الهجري 1446هـ/ 2025م، على الأُسر المستحقة بإدارات أوسيم- أبو النمرس- الشيخ زايد- الهرم- الحوامدية، ضمن دفعة التوزيع الصادرة خلال شهر نوفمبر .

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التوزيع تتم بالتنسيق الكامل بين مديريتَي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية؛ لضمان وصول اللحوم لمستحقيها من خلال قواعد بيانات دقيقة، وبما يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الأُسر الأولى بالرعاية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح المحافظ أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد من المشروعات الرائدة في دعم شبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود اللحوم التي يتم توزيعها على الأُسر المستحقة، وأن المحافظة مستمرة في التعاون مع وزارتَي الأوقاف والتضامن، لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم توزيعه منذ شهر يناير وحتى الآن ارتفع إلى 49 طنًّا من اللحوم، تم توجيهها إلى الأُسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الشيخ خالد خضر، مدير مديرية الأوقاف، أن جميع عمليات الذبح تمت وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، وفي الوقت الشرعي للأضحية، تحت إشراف فريق كامل من أئمة وقيادات الوزارة، إلى جانب الأطباء البيطريين المختصين، لافتًا إلى أن عمليات التشفية والتبريد والتجميد والنقل جرت وفق أعلى المعايير؛ ضمانًا لجودة اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد رأفت السمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أن أعمال التوزيع تتم وَفق قواعد بيانات دقيقة للأسر المدرجة بالبرامج الاجتماعية، وبالتنسيق الكامل بين إدارات التضامن والوحدات المحلية؛ لضمان سرعة وصول اللحوم إلى المستحقين الحقيقيين، مشددًا على أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوسيع نطاق الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

