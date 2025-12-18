الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي لمدة 6 أيام تبدأ غدًا

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية بمحور أحمد عرابي في الاتجاهين، بالمنطقة الواقعة أعلى محور الفريق كمال عامر، الأمر الذي يستلزم تنفيذ غلق جزئي في الاتجاهين بالمنطقة المشار إليها، وذلك لمدة 6 أيام.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم، أن الغلق سيتم على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح الجمعة 19/12/2025 وحتى الساعة السادسة صباح الأحد 21/12/2025.

فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح الجمعة 26/12/2025 وحتى الساعة السادسة صباح الأحد 28/12/2025، على أن تُنفذ الأعمال على مدار 24 ساعة دون إيقاف للحركة المرورية، حيث سيتم الإبقاء على عدد حارتين مروريتين أمام حركة السيارات.

ووجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية الطرق بالمحافظة والإدارة العامة للمرور بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل حركة المركبات بمحيط منطقة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسيير الحركة المرورية.

