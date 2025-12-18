شهدت مصر، اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالإضافة إلى رد الحكومة على مزاعم تنازلها عن أراضيها لصالح شركة قطرية بالعين السخنة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يؤكد للبرهان دعم مصر الكامل للشعب السوداني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك

أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانًا بمناسبة زيارة الفريق أول ركن عبّد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، إلى مصر اليوم الخميس.

الحكومة ترد على مزاعم تنازلها عن أرض بالسخنة لشركة قطرية بدون عائد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا، عبر منصاته الرسمية، أوضح من خلاله حقيقة ما أثير من ادعاءات بشأن تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع" القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

"الزراعة" تكشف حقيقة نفوق للمواشي بإحدى قرى المنوفية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية تلبنت أبشيش بمركز الباجور في محافظة المنوفية، فضلا عن لجنة التقصي، وذلك بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوقوف على صحة ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات نفوق كبيرة للماشية بالقرية بسبب الحمى القلاعية.

لا تنطوي على أبعاد سياسية.. رد حاسم من الاستعلامات بشأن صفقة الغاز مع إسرائيل

كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حقيقة المعلومات المغلوطة وما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحًا أنها تفتقر إلى الدقة.

مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، مقالًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث قدّم مدبولي طرحًا لرؤية الحكومة بشأن كيفية قراءة عبء الدَّيْن في المرحلة الراهنة، والفارق بين لحظة الذروة التي تتقاطع فيها الضغوط، ومسار التصحيح الذي تعمل الدولة على ترسيخه.

تحذير رسمي من عبوات مجهولة لدواء "إريك" لعلاج ضعف الانتصاب

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا رسميًا بشأن تداول عبوات مجهولة المصدر من دوائي "EREC" و"PREDAPOX"، المنسوبين إلى إحدى شركات الأدوية.

