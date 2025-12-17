كتب- أحمد العش:

كشف الدكتور عباس الجمل، أستاذ الهندسة بجامعة ستانفورد والحاصل على 35 براءة اختراع، عن تفاصيل خاصة من حياته خلال فترة إقامته في مصر، مؤكدًا أنه لم يزر القاهرة منذ عام 2015، إلا أنه ما زال على تواصل مستمر مع أسرته وأصدقائه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كانت جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025، أعلنت فوز البروفيسور المصري عباس الجمل، أستاذ فى كلية الهندسة بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديراً لإسهاماته العلمية الرائدة في نظرية معلومات الشبكات التي أسست مفاهيم حديثة غيّرت مسار الاتصالات الرقمية، ووضعت الأسس الرياضية لفهم الحدود القصوى لأداء شبكات الاتصال.

وأوضح "الجمل"، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أنه كان من مشجعي النادي الأهلي أثناء وجوده في مصر، إلا أن اهتمامه بمتابعة كرة القدم المصرية تراجع بعد سفره للخارج.

وأشار إلى أنه يشجع حاليًا نادي ليفربول الإنجليزي دعمًا للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا وقوفه إلى جانب اللاعب في أزمته الحالية مع النادي، لافتًا إلى أنه في حال رحيل صلاح عن الفريق، سيفقد اهتمامه بتشجيع ليفربول.

وأضاف أستاذ الهندسة بجامعة ستانفورد، أنه يفتقد العديد من مظاهر الحياة في مصر، وعلى رأسها الأصدقاء والأسرة والطعام المصري، الذي وصفه بأنه لا مثيل له في أي مكان آخر، فضلًا عن اشتياقه لسماع الأذان وذكريات الطفولة.

وأكد أن الفول والطعمية في مصر يتمتعان بمذاق خاص لا يمكن مقارنته بما يتم تقديمه في الخارج، مشيرًا إلى أنه لم يستمتع بتناولهما في الولايات المتحدة كما كان الحال في مصر.