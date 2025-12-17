خالد أبو بكر: 30% تحت خط الفقر.. والمواطن يحتاج حلولاً تلمس واقعه

قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إن هناك تحديات للوضع الاجتماعي في مصر، مشيراً إلى أن نسبة الفقر بلغت ما يتراوح بين 29% و30%، وهو ما يترجم فعلياً إلى وجود 30 مواطناً من بين كل 100 يعيشون دون خط الفقر وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي يحدد هذا الخط بـ 3.65 دولار للفرد يومياً في الدول منخفضة الدخل.

وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامجه "آخر النهار" ، المذاع على شاشة قناة "النهار"، أن هذه الأرقام تعكس واقعاً مريراً يواجهه المواطن البسيط الذي لم تعد قدراته المالية تتماشى مع الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، مؤكداً أن الصعوبات لم تعد تقتصر على الغذاء فحسب، بل تمتد لتشمل أزمات في تدبير نفقات التعليم، العلاج، المواصلات، والالتزام بسداد الفواتير الشهرية.

وأوضح أن هناك فجوة واضحة بين لغة الأرقام الحكومية التي تركز على "معدلات النمو والتضخم" وبين نبض الشارع الحقيقي، مبينا أن هذه المؤشرات الكلية لا تعبر بدقة عن معاناة الأسر الفقيرة، مطالباً الحكومة بالانتقال من مرحلة التصريحات الإعلامية إلى مرحلة الحلول الملموسة التي تدخل البيوت المصرية مباشرة وتخفف الأعباء عن كاهل الأسر بشكل عاجل.

وشدد على ضرورة وضع خطة عمل وطنية تهدف لرفع الدخل الحقيقي للمواطن وضبط الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن السياسات الاقتصادية الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان توفير حياة كريمة للأفراد بعيداً عن ضغوط الاحتياجات الأساسية اليومية.

