أمريكا: محكمة تسمح باستمرار نشر الحرس الوطني في واشنطن

(أ ب)

قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الأربعاء، بالسماح بنشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة في الوقت الحالي، مع وقف تنفيذ حكم محكمة أدنى قضت بإنهائه.

وقضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن حجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائلة بأن الرئيس "يتمتع بسلطة استثنائية" في واشنطن العاصمة بصفتها مقاطعة اتحادية، لتعبئة الحرس الوطني، قد ترجح كفته.

ويوقف هذا الحكم تنفيذ رأي وأمر قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جيا كوب الصادر في 20 نوفمبر الماضي. وقضت كوب بأن نشر الحرس الوطني ينتهك بشكل غير قانوني سلطة المسؤولين المحليين في إدارة عملية إنفاذ القانون بالمقاطعة.

ومضى حكم محكمة الاستئناف الصادر بالإجماع والمؤلف من 32 صفحة إلى القول إن عوامل أخرى أيضا رجحت موقف إدارة ترامب، منها "تعطيل حياة آلاف من أفراد الخدمة العسكرية"، بجانب ما وصفه الحكم بأنه مهمة الرئيس المتعلقة "بحماية سلطات الحكومة الفيدرالية وممتلكاتها في العاصمة الأمريكية."

وأقر الحكم الصادر اليوم الأربعاء، وإن كان غير نهائي، بأن إدارة ترامب تمتلك حجة قوية لاستئنافها استنادا إلى العوامل التي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار.