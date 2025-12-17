أحمد موسى يكشف كواليس استهداف منجم السكري بالبلاغات الكيدية بعد 2011

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تعرض منجم السكري لحملات ممنهجة من التشويه والبلاغات الزائفة عقب أحداث عام 2011، مشيرًا إلى أن تلك الفترة شهدت محاولات حثيثة لترهيب الشركات العالمية والمستثمرين من خلال ادعاءات غير صحيحة، لا سيما خلال عامي 2011 و2012 تحت وطأة حكم الجماعات التي كانت تهدف للنيل من مقدرات الدولة.

وقال "موسى"، هلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" ، إن المنجم نجح في جذب رابع أكبر شركة عالمية للعمل فيه رغم تلك التحديات، مؤكدًا أن النهوض بقطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية للاستثمار الحقيقي والمستدام في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة تسعى لتطوير هذا القطاع عبر تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما سيساهم في القضاء على البيروقراطية وتعطيل مصالح المستثمرين، منتقدًا الممارسات التي تتسبب في إطالة أمد الإجراءات لسنوات بينما يمكن إنهاؤها في وقت وجيز.

وأوضح أن أرض مصر تذخر بكنوز هائلة في باطنها تنتظر الاستكشاف الأمثل، مشددًا على أن المخططات التي كانت تهدف لهدم مؤسسات الدولة وتخريب اقتصادها في فترات سابقة قد باءت بالفشل أمام إرادة البناء.

