بالصور- غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لجولة إعادة النواب بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:32 م 17/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أثناء تأمين الصندوق_1
  • عرض 10 صورة
    جانب من غلق الصناديق في انتخابات النواب_3
  • عرض 10 صورة
    تأمين مكان الصندوق_2
  • عرض 10 صورة
    خلال مراجعة الاوراق_6
  • عرض 10 صورة
    غلق بالقفل_7
  • عرض 10 صورة
    غلق مكان تأمين الصندوق_8
  • عرض 10 صورة
    خلال تأمين صندوق الاقتراع_5
  • عرض 10 صورة
    لحظة غلق باب تأمين الصنوق_10
  • عرض 10 صورة
    لحظة تأمين الصندوق_9

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أُغلقت صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء، في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، في جميع اللجان الانتخابية على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وجرى غلق صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي المؤمَّن بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت، طبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات ضمن المرحلة الثانية التي تُجرى فيها جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء 17 والخميس 18 ديسمبر 2025، لاختيار 10 نواب بنظام الفردي.

صناديق الاقتراع بكفر الشيخ جولة إعادة النواب بكفر الشيخ انتخابات مجلس النواب 2025

