كفر الشيخ - إسلام عمار:

أُغلقت صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء، في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، في جميع اللجان الانتخابية على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وجرى غلق صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي المؤمَّن بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت، طبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات ضمن المرحلة الثانية التي تُجرى فيها جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء 17 والخميس 18 ديسمبر 2025، لاختيار 10 نواب بنظام الفردي.