كتب- نشأت علي:

أكدت إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب تمثل حجر الزاوية في تعزيز العملية الديمقراطية، مشددة على أن كل صوت مصري يعكس إرادة حرة ومسؤولية وطنية تجاه مستقبل الدولة.

وأوضحت أن نزول المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الثانية يضمن تمثيلًا حقيقيًا للشعب ويمنح البرلمان القادم شرعية قوية، مؤكدة أن الوعي الانتخابي هو أول وأهم حائط صد أمام أي محاولات للتلاعب أو التشكيك في العملية الانتخابية.

وأضافت حارص في تصريحات صحفية اليوم، أن إعادة المرحلة الثانية ليست مجرد استكمال للمرحلة الانتخابية، بل هي رسالة واضحة من المصريين بأنهم شركاء أصليون في صياغة مستقبل وطنهم، وأن حضورهم المكثف يعكس ثقتهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم على اختيار ممثلين قادرين على ترجمة إرادتهم إلى تشريعات وسياسات عملية.

وأشارت إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، من خلال الإشراف القضائي وتنظيم اللجان وتسهيل الإجراءات أمام الناخبين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهيئ مناخًا انتخابيًا آمنًا ويؤكد أن المشاركة مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مصري ومصرية.

وشددت على أن كل صوت له تأثير حقيقي في رسم خريطة البرلمان المقبل، وأن المشاركة الواعية هي السبيل لإفراز برلمان قوي، يعكس تطلعات المواطنين ويدعم الاستقرار السياسي، ويواكب مسار التنمية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة في إعادة المرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابي تجسد رسالة وطنية واضحة بأن الديمقراطية ممارسة مستمرة ومسؤولية جماعية لا تتوقف عند جولة واحدة.