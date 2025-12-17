منظمة المرأة العالمية: مصر حققت طفرة في تطوير المسار الديمقراطي

كتبت -دالياالظنيني :

أشادت الدكتورة إيزيس محمود، عضو الفريق الدولي لمتابعة الانتخابات بمنظمة المرأة العالمية، بالتقدم الملموس الذي أحرزته الدولة المصرية في الملف الانتخابي، لافتةً إلى أن الإنجازات التي كانت تتطلب عقوداً من الزمن تم تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يبرهن على تسارع خطى التحول الديمقراطي.

وقالت محمود، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة "، إن الغاية الأسمى من هذه الجهود هي الوصول إلى تمثيل برلماني يجسد تطلعات المواطنين وتوجهاتهم، موضحة أن حرص الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع يعكس وعياً عميقاً بضرورة المشاركة في صناعة القرار الوطني والالتزام بأسس الديمقراطية.

وذكرت أن الطموح المشترك بين القيادة السياسية والشعب يرتكز على إفراز برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقية، مؤكدة أن تحمل المواطنين مشقة الانتقال للإدلاء بأصواتهم هو بمثابة رسالة تأكيد قوية على أن الدولة تمضي في المسار الصحيح نحو المستقبل.

وأوضحت أن المشهد الحالي في مصر يمثل نقلة نوعية في الممارسات السياسية، مبينة أن هذا التطور يساهم بشكل مباشر في ترسيخ ثقة المواطن في نزاهة العملية الانتخابية وما سينتج عنها من مخرجات تخدم الصالح العام.

واختتمت أن تظافر جهود الدولة مع وعي المواطن هو الضمانة الأساسية لاستدامة هذا التطور الإيجابي في البنية الديمقراطية للبلاد.