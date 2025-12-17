إعلان

إقبال في الساعة الأخيرة للتصويت بجولة الإعادة للنواب بالسويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

10:33 م 17/12/2025
  • عرض 2 صورة
    دخول الناخبين للجنة الاقتراع قبل وقف التصويت

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت لجان الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالسويس إقبالاً متزايدًا في الساعة الأخيرة قبل غلق اللجان الانتخابية.

وأشار المتابعون للمشهد الانتخابي إلى أن نسب الإقبال ارتفعت مساء اليوم الأربعاء، اليوم الأول لجولة الإعادة على المقعد الفردي، وقبل إغلاق باب التصويت في التاسعة مساءً.

وتضم دائرة السويس 505 آلاف ناخب لهم حق التصويت، ويتنافس 18 مرشحًا على مقعدين فرديين بالدائرة، حيث توافد الناخبون على 41 مركزًا انتخابيًا للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى جولة الإعادة على مقعد فردي واحد في السويس، يتنافس عليه مرشحان، أحدهما مستقل والآخر حزبي.

