أهداف مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)
كتب : محمد الميموني
مباراه باريس سان جيرمان ضد تشيلسي (3)
واجه باريس سان جيرمان نظيره فلامنجو اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.
وانتهت المباراة بين باريس سان جيرمان و فريق فلامنجو بنتيجة 2 / 1 بركلات الترجيح بعد ماراثون طويل.
وسجل نجم باريس سان جيرمان اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الأول في الدقيقة الـ 38 من عمر الشوط الأول بينما سجل هدف التعاد لفريق فلامنجو اللاعب جورجينيو في الدقيقة ال62 من عمر الشوط الثاني من المباراة.
ويذكر أن باريس سان جيرمان قد توج بكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.
باريس سان جيرمان يتقدم عن طريق كفاراتسخيليا#كأس_القارات_للأندية_2025#FIFAIntercontinentalCup | #FICC2025 pic.twitter.com/K7VJE1Z0Rn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2025
جورجينهو يهدي فلامينغو التعادل من علامة الجزاء#كأس_القارات_للأندية_2025#FIFAIntercontinentalCup | #FICC2025 pic.twitter.com/TEcCS1sOiV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2025
