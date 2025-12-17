واجه باريس سان جيرمان نظيره فلامنجو اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وانتهت المباراة بين باريس سان جيرمان و فريق فلامنجو بنتيجة 2 / 1 بركلات الترجيح بعد ماراثون طويل.

وسجل نجم باريس سان جيرمان اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الأول في الدقيقة الـ 38 من عمر الشوط الأول بينما سجل هدف التعاد لفريق فلامنجو اللاعب جورجينيو في الدقيقة ال62 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ويذكر أن باريس سان جيرمان قد توج بكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

