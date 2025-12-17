مباريات الأمس
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

كتب : محمد الميموني

10:50 م 17/12/2025

مباراه باريس سان جيرمان ضد تشيلسي (3)

واجه باريس سان جيرمان نظيره فلامنجو اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وانتهت المباراة بين باريس سان جيرمان و فريق فلامنجو بنتيجة 2 / 1 بركلات الترجيح بعد ماراثون طويل.

وسجل نجم باريس سان جيرمان اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الأول في الدقيقة الـ 38 من عمر الشوط الأول بينما سجل هدف التعاد لفريق فلامنجو اللاعب جورجينيو في الدقيقة ال62 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ويذكر أن باريس سان جيرمان قد توج بكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

إقرأ أيضًا..

العقوبة السابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات

اتحاد الكرة في بيان رسمي: عام 2026 هو البداية الحقيقية لتطوير الكرة المصرية

7 مدربين اختاروا محمد صلاح في المركز الأول بجوائز ذا بيست

