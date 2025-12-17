خالد أبو بكر يعلق على بيان النيابة بشأن أرض الزمالك.. ماذا قال؟

كتبت- داليا الظنيني:

قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر إن بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر "كان بلغة قانونية ومنضبطة للغاية"، حيث كشف عن وجود شبهات تتعلق بتبديد قرابة 780 مليون جنيه من المال العام، وهي أرقام مرهونة بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية.

وقال "أبو بكر"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن التحقيقات الجارية تهدف في المقام الأول إلى فحص سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، موضحًا أن الحديث عن شبهة إهدار المال العام لا يعني بالضرورة وجود نية مبيتة، بل قد يكون ناتجًا عن أخطاء إدارية أو قصور في تنفيذ الضوابط المنظمة، مع التأكيد على احترام المسار القضائي للقضية.

وذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي يتسم بحسن النية، ولا يُفترض في أعضائه تعمد الإضرار بمقدرات النادي، إلا أن الحفاظ على المال العام يتطلب محاسبة دقيقة وشفافية كاملة بعيدًا عن العواطف.

وبين أن بيان النيابة يمثل وثيقة رسمية تتسم بالجدية التامة، ولا يمكن التعامل معها كأخبار عابرة، وذلك لضمان سيادة القانون وحماية أصول المؤسسات الرياضية.

