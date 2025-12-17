وزير العمل يكشف فلسفة قانون العمل الجديد: "التصحيح بدل العقاب"

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ألغى عقوبة الحبس في جميع مواد القانون تقريبًا، واستبدلها بنظام الغرامات المالية التي تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه، باستثناء حالة واحدة تتعلق بشركات التوظيف التي تمارس مخالفات جسيمة بحق الشباب الباحثين عن العمل.

وأوضح الوزير، في تصريحات لمصراوي، أن هذا التعديل يأتي في إطار تخفيف العبء عن القضاء، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون ترتكز على التصحيح وليس العقاب، بما يحقق توازنًا بين الانضباط الإداري والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد وجّهت جميع مديريات العمل بالمحافظات سابقًا إلى تكثيف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تطبيق مواد قانون العمل الجديد، ولا سيما المواد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

