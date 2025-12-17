بيان من حزب الجبهة الوطنية بشأن جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمرحلة

تصوير- أحمد مسعد:

انطلقت ظهر اليوم احتفالية ختام برنامج "تأثيرها"، الذي تنظمه شركة جيميناي أفريقيا، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في المتحف المصري الكبير.

وبدأت الاحتفالية بتقديم عدد من العروض الفنية المسرحية والغنائية لفرق مسرحية وغنائية من مصر والسودان.

وبرنامج "تأثيرها"، قدم الدعم للسيدات والفتيات اللاتي لديهن "الشغف"، بمساعدة الأخريات لتحويل أفكارهن إلى واقع حقيقي بتدريبهن عمليًا على الريادة والقيادة والدعم الشخصي والفني من أصحاب الخبرات في مجالات "البيزنس والخبرات الاجتماعية" إلى جانب ذلك الإرشاد لهن لتطوير مشروعاتهن أو إطلاقها من البداية.

ووفق تصريحات لعدلي توما العضو المنتدب لـ"جيميناي أفريقيا" والرئيس التنفيذي لها، فإن البرنامج قدم أيضا ورش توعية عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكيف يمكن للسيدات والفتيات بين عمر 20 إلى 50 عامًا تحويل تجربتهن لتأثير إيجابي لهن وللأخريات".

وأشار عدلي توما إلى أنه جرى تطوير برنامج "تأثيرها" لإتاحة نقطة انطلاق آمنة ومنظّمة لتمكين النساء من خلال نموذجه الشامل الذي يدمج الدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدريب ريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية. ويوفّر البرنامج للمشاركات الأدوات اللازمة لاستعادة الثقة بالنفس، واسترجاع القدرة على اتخاذ القرار، وتعزيز قدرتهن الاقتصادية.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على كونه إطار دعم فحسب، بل يُعد مساحة تحوّلية تمكّن النساء من التعافي، واكتساب مهارات عملية، وإتاحة "فرص تشبيك" مختلفة للوصول نحو مسارات مستدامة.

واختتم عدلي توما حديثه بقوله: "يساهم البرنامج ليس فقط في تحسين حياة الأفراد، بل في دعم مستقبل أكثر شمولاً وعدالة للنساء في مختلف أنحاء مصر" وعن طريقه تشارك 16 سيدة من أصل 90 بعرض مشروعاتها من خلال عروض تقديمية و 25 أخريات بعرض منتجاتهن من خلال معرض الحفل الختامى المقام فى المتحف المصرى الكبير اليوم.

