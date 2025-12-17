اعتمد مجلس الوزراء محضرَي اجتماعَي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 100 و101 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن تحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات، للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العمل، المُتعلق بقيام "مديرية العمل بالإسكندرية"، بالتعاقد لتنفيذ عملية تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني بمُحرم بك، وشرق، والحضرة بالإسكندرية، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الاهتمام بالحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة والعمل على تطوير ورفع كفاءة المقرات الحكومية التابعة لوزارة العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.